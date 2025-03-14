Seat’ın Yeni Fiyatları ve Elektrikli Planları

SEAT’IN GÜNCEL FİYATLARI VE CUPRA’DAN ELEKTRİKLİ HABERLER

Mart 2025 itibarıyla Seat’ın güncel fiyatları açıklandı ve Cupra’dan gelen elektrikli haberler heyecan yaratıyor! Ibiza’dan Ateca’ya kadar birçok modelin fiyatları ve geleceğin yıldızlarını bulacağınız bu haberimizi kaçırmayın.

İBIZA İLE BAŞLIYORUZ

Seat’ın en çok tercih edilen kompakt modeli Ibiza, Mart 2025 itibarıyla bütçenizi sarsmadan yola çıkma fırsatı sunuyor. 2024 model yılı için Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style, tam olarak 1.315.000 TL’den satışa sunuluyor. Performans arayan sürücüler için 2025 model Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR ise 1.540.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 40. yıl özel serisi olan Ibiza 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR, 1.525.000 TL’lik fiyatıyla hem estetik hem de güç arayanlara hitap ediyor. Peki, Seat’ın elektrikli planları neler? Birazdan bu konuyu da ele alacağız.

LEON VE ARONA: PERFORMANS VE ŞIKLIK BİR ARADA

Şimdi biraz hızlanalım. Leon 1.5 eTSI 116 PS DSG FR, 2025 modeliyle birlikte 1.850.000 TL’ye yollarda olacak. Bu model, dinamik tasarımı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Ayrıca Arona, SUV severler için harika alternatifler sunuyor.