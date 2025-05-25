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Seat Leon Fiyatlarında Çılgınlık Başladı

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SEAT’IN OTOMOBİL DÜNYASINDAKİ YERİ

Sevilen otomobil markası Seat, sportif tasarımı ve Volkswagen Grubu’nun güvencesi ile otomobil sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Mayıs ayı itibarıyla sıfır otomobil almak isteyenleri sevindirecek olan Seat’ın kampanyası artık görünür hale geldi.

SEAT LEON 1.5 EHYBRID 204 PS DSG MODELİ İÇİN KAMPANYA

Seat, Seat Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG modeli için büyük bir kampanya başlattı. Yeni nesil otomobiller, sürüş keyfinin yanı sıra çevre duyarlılığı ve akıllı teknolojilerle de dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Seat Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR, hem performans hem de sürdürülebilirlik arayan sürücüler için dikkat çekici bir alternatif sunuyor.

ÖNEMLİ

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Balkanlardan Yağışlı Hava Geliyor!

İstanbul ve diğer şehirlerde sıcak hava rahatsızlık verdi. Haftanın ilerleyen günlerinde mevsim normalleri sıcaklıkları ve bahar yağışları bekleniyor. Bazı yerlerde kuvvetli sağanak ve çamur yağışı görülebilecek.
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İnfaz Düzenlemesi Meclis’e Geliyor

İnfaz yasası için hazırlıklar hız kazanırken, önümüzdeki hafta teklifin nihai hali sunulacak. Düzenlemelerin detayları ve getirecekleri merak konusu.

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