Seçil Erzan Davasında Zorla Getirme Kararı

DURUŞMADA YENİ GELİŞMELER

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ve tutuksuz sanıklar Ali Yörük ile Atilla Yörük katıldı. Duruşma sırasında birçok taraf avukatı ve bazı müştekilerin de yer aldığı dikkat çekti. Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalarla ilgili savunmalarını sundu.

Mahkeme heyeti, henüz savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan için yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun savunmalarının alınması için zorla getirilmelerine hükmedildi. Duruşma salonunda bulunmaları gereken 20 müştekinin, arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de yer aldığı, Ateş ve Aydoğdu’ya ait delilleri tespit edebilmek için emniyet güçlerine müzekkere yazılması kararlaştırıldı. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Nisan’a erteledi.

DOLANDIRICILIK DAVASI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayalı olarak 2 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Erzan’ın bu parayı yüksek kar vaadiyle geri ödeyeceğini ifade ettiği kaydedildi. Müşteki Çeviker, durumu bankaya bildirmiş ve bankanın araştırma yapması üzerine Erzan’a yönelik suç duyurusunda bulunulmuş. İddianamede, Erzan’ın futbolcular, iş insanları ve kamuoyunda tanınan kişilerden oluşan müştekilere, var olmayan bir fonun bulunduğu vaadiyle para yatırmaları için ikna ettiğine yer veriliyor.

Sanık Seçil Erzan hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aynı suçlarla Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. Rüya Sağır’ın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. İddianamede ayrıca, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani’nin “tefecilik” suçundan ayrı ayrı 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istenirken, Nur Erkasap’ın dolandırıcılık suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi öngörülüyor. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun, 24 müştekiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri gerekçesiyle 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.