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Seçim Anketinde Sürpriz Sonuçlar Açıklandı

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ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

ORC Araştırma, 25-27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını paylaştı. Anket, 26 ili kapsayan bir çalışma olarak, toplamda 3.160 katılımcının görüşlerini içeriyor. Değerlendirmeler sonucunda ilginç bulgular ortaya çıktı.

PARTİ OYLARI

Ankete göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralanıyor: A Parti %1,1, DEVA Partisi %1,3, Yerli ve Milli Parti (YMP) %1,6, Türkiye İşçi Partisi (TİP) %1,7, Büyük Birlik Partisi (BBP) %2,1, Gelecek Partisi ise %2,5 olarak belirlendi. Bu sonuçlar, partilerin mevcut durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor.

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