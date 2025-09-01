Seçmen Kimliği Zorunlu Hale Geliyor!

TRUMP’TAN SEÇMEN KİMLİĞİ ZORUNLULUĞU AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü önemli bir açıklama yaparak her seçmenden kimlik göstermesini zorunlu kılacak bir başkanlık kararnamesi yayımlayacağını söyledi. Trump, Truth adlı sosyal medya hesabından bu konu hakkında “Seçmen Kimliği (Voter I.D.) her tek oyda olmak zorunda. İstisnasız! Bunun için bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım” ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Trump, “Ayrıca, çok hasta olanlar ve uzakta görev yapan askerler dışında posta yoluyla oylama artık olmayacak” ifadesini de ekledi.

SEÇİM SİSTEMİ ÜZERİNDE KAYGILAR

Reuters’ın haberine göre, Trump uzun bir süredir ABD seçim sisteminin güvenliğini sorguluyor. 2020’de Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı kaybettiği seçimle ilgili iddialarını hala sürdürmeye devam ediyor. Trump, yıllardır elektronik oylama makinelerinin kaldırılmasını, kağıt pusulaların ve elle sayım yöntemlerinin kullanılmasını savunuyor. Ancak seçim yetkilileri, bu yöntemin zaman alıcı, maliyetli ve makine sayımına göre daha az doğru olduğunu belirtiyor.

YETKİ TARTIŞMALARI

Trump’ın bu tür bir önlem alma yetkisi olup olmadığına dair sorular gündeme geliyor. Ağustos ayında, 2026 ara seçimlerinden önce posta yoluyla oy kullanmayı ve oylama makinelerinin kullanımını sona erdirmeyi taahhüt etmişti. Ancak, federal seçimlerin eyalet düzeyinde yönetilmesi nedeniyle, başkanın böyle bir kararı uygulamaya koyabilir olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Üstelik 3 Kasım 2026 seçimleri, Trump’ın Ocak ayında yeniden iktidara dönmesinden bu yana iç ve dış politikalarının ilk ulusal referandumu olma özelliği taşıyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki kontrolünü kırarak Trump’ın iç politika hedeflerine ulaşmasını engellemeye çalışacak.