Seda Bakan: Koş Seda Koş

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Aile üyeleri gülümseyerek bir arada poz veriyor
Seda Bakan, özel hayatına dair içten açıklamalar yaparak ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
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Seda Bakan, bir dergi röportajında özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Başarıdan çok ailesine destek olduğu zamanlarda güçlü hissettiğini söyledi. Çocuklarını çok seven bir anne olduğunu ve sevilmek istediğini belirtti.

AİLEYE DESTEK OLMAK GÜÇ VERİYOR

Evde çocuklarıyla geçirdiği vakit onu en mutlu eden şey oldu. Eşini yol arkadaşı ve en iyi dostu olarak tanımladı.

HAYATIN ÖZETİ KOŞ SEDA KOŞ OLDU

Hayatını “Koş Seda koş” sözüyle özetledi. Herkesi mutlu etmeye çalışmanın mümkün olmadığını ifade etti.

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