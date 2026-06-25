Seda Bakan: Koş Seda Koş

Seda Bakan, bir dergi röportajında özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Başarıdan çok ailesine destek olduğu zamanlarda güçlü hissettiğini söyledi. Çocuklarını çok seven bir anne olduğunu ve sevilmek istediğini belirtti.

AİLEYE DESTEK OLMAK GÜÇ VERİYOR

Evde çocuklarıyla geçirdiği vakit onu en mutlu eden şey oldu. Eşini yol arkadaşı ve en iyi dostu olarak tanımladı.

HAYATIN ÖZETİ KOŞ SEDA KOŞ OLDU

Hayatını “Koş Seda koş” sözüyle özetledi. Herkesi mutlu etmeye çalışmanın mümkün olmadığını ifade etti.