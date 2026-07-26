Seda Sayan ve Merve Özbey’den Samimi Poz: Sultanım

Magazin
Seda Sayan ve Merve Özbey samimi bir poz veriyor
Seda Sayan ve Merve Özbey'in samimi pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve dikkat çekici detaylar içeriyor.
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Seda Sayan ve Merve Özbey, birlikte verdikleri samimi pozla magazin gündemine damga vurdu. İkilinin paylaştığı karede “Sultanım” detayı dikkat çekti. Bu ayrıntı sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İKİLİ ARASINDAKİ SEVGİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Fotoğrafta Seda Sayan “Canım Merve’m” diye seslendi. Merve Özbey de “Sultanım” karşılığını verdi. Bu sürpriz buluşma binlerce beğeni aldı.

SAFİYE SOYMAN'DAN GELEN SİTEM

Seda Sayan, sosyal medyada herkesi takipten çıktı. Sadece oğlu Oğulcan Engin kaldı. En yakın arkadaşı Safiye Soyman buna tepki gösterdi.

YAKIN DOSTLUKTA LİKE MESELESİ KONUŞULDU

Safiye Soyman bu durum nedeniyle bunalıma girdi. Sayan, “Bu seninle ilgili değil” diyerek durumu anlattı. Sevgimizin ölçüsü like mı sorusunu yöneltti.

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