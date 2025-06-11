Sedan Araç Sahiplerine Kötü Haber!

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR DÖNÜM NOKTASI

Otomotiv sektörü, her geçen yıl meydana gelen yeni teknolojik gelişmeler ve değişen pazar dinamikleriyle şekilleniyor. 2026 yılında otomobil pazarında büyük bir dönüşüm gerçekleşecek. Sedandan spor arabalara kadar çok sayıda ikonik modelin üretimi sonlandırılacak gibi görünüyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA YÖNELİM

Bu modellerin üretimden kalkmasının arkasında, elektrikli ve hibrit araçlara artan talep bulunuyor. Özellikle içten yanmalı motorlu araçlar, bu dönüşümden en çok etkilenen grupta yer alıyor. Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması, otomobil üreticilerini de ürün yelpazelerini güncellemeye ve daha çevreci seçeneklere yönelmeye zorluyor.