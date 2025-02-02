Sedat Peker’den Anlamlı Mezuniyet Fotoğrafı

SEDAK PEKER’İN YENİ HAYATI

Sedat Peker, 2021 yılında siyaset ve suç alanında ciddi ithamlarda ve itiraflarda bulunduğu paylaşımlarla dikkat çekmişti. Birçok ülkede dolaştıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yerleşti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve Türk yetkililerin BAE ile temas kurması sonucunda yeni yaşamına bir üniversite diploması ekledi. Basın danışmanı Emre Olur, “Sn. Reis Sedat Peker’in yıllar önce “Üniversite okumaya geldim.” diyerek çıktığı bu zorlu yolculuk, bugün anlamlı bir zaferle taçlandı” şeklinde bir açıklama yaptı.

MEZUNİYET COŞKUSU

Sedat Peker’in oğlu Boğaçhan Talha Peker, sosyal medyada “Babamın mezuniyet yemeğindeyiz. İnşallah ben de senin izinden gidip, üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olabilirim. Seninle çok gurur duyuyorum canım babam” sözleriyle mezuniyet etkinliğini paylaştı.

ENTELEKTÜEL YAKLAŞIMLARI

Peker, ifşa videolarında uluslararası ilişkiler, iletişim kuramları ve psikoloji gibi konulara yaptığı vurgu ile dikkat çekti. Suç dünyasında alışılmadık bir entelektüel profil sergileyerek birçok izleyiciyi şaşırttı. Türkiye’de Kadıköy İntaş Lisesi’nden mezun olan Peker, daha önce üniversite eğitimi almamışken, 53 yaşında diploma sahibi oldu. Hangi üniversiteden mezun olduğu ise henüz netlik kazanmadı.