Sedat Tahiroğlu: “Galatasaray, Barış’ı Satmalı.”

TRANSFER GÜNDEMİNE DAMGA VURAN TEKLİF

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’ın Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transfer olabileceği konuşulurken, oyuncunun daha önceki kulübü Ankara Keçiörengücü’nün başkanı Sedat Tahiroğlu, sürece dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Bu rakam Türkiye tarihinde görülmedi” ifadesini kullanan Tahiroğlu, Barış Alper için öne sürülen 100 milyon Euro’luk teklifi değerlendirdi.

Tahiroğlu, Ekol Sports’a aktardığı sözlerinde, “Bugün gelinen noktada bu rakamı yakalayan bir futbolcu yok. Türkiye için çok iyi bir para. Galatasaray’ın bu teklifi değerlendirip Barış’ı satması gerektiğine inanıyorum” diye belirtti. Ayrıca, Keçiörengücü, Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’a transferinde sonraki satıştan yüzde 20 pay alma hakkına sahip olduğunu hatırlattı ve “10 sene o payı mı bekleyeceğiz? Bu saatten sonra satılmaması iki tarafa da zarar verir” diyerek Galatasaray’a çağrıda bulundu.

SÜRECİN AVANTAJLARI

Başkan Sedat Tahiroğlu, Barış’ın Avrupa’ya transferinin hem Galatasaray hem de Keçiörengücü için kazanç sağlayacağını da sözlerine ekledi. “Barış’ın attığı her gol, oynadığı her maç bizim için de önemli” dedi. Yeni transferin, futbolcunun kariyeri açısından büyük bir fırsat olabileceğini vurguladı.