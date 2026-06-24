Sedef Gali Büyükada’da Sergi Açtı

Sedef Gali, yeni sergisi ‘Between Petals & Unsent Letters / Gönderilmemiş Mektuplar Arasında’ ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergi için Büyükada’daki Princes’ Palace Resort bünyesinde bulunan The Akdağ Grand Mansion’da özel bir açılış kokteyli düzenlendi. Açılışa Berrak Tüzünataç, Vanessa Sason, Bestemsu Özdemir ve Sanna Bjelm gibi isimler katıldı.

SERGİ BÜYÜKADA’DA AÇILDI

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kokteylde Müge Tezman Sırmabıyık, Sibel Kerimoğlu, Benan Terzioğlu ve Rafael Cemo Çetin de yer aldı. Gali’nin eserleri, doğa ile duygusal bağları bir araya getiriyor.