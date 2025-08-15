Şehir Magandaları Dehşet Saçtı: Taciz Etti

Olay, geçtiğimiz pazar gecesi Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde meydana geldi. Hakan Çakır, çiğ köfte dükkanında çalışan bir işletmeci olarak, annesi ve kız kardeşi ile eve dönerken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha Z. ve 17 yaşındaki Samet Z. kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Başlangıçta basit bir çekişme olan bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Hakan Çakır ile ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, olayda yaşamını yitirirken, yaralı olan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Tartışmaya karışan Taha Z. ile Samet Z. kardeşler, ağabeyleri 19 yaşındaki Emir Z. ve 45 yaşındaki babaları Cemal Z. ile birlikte U.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında baba ve üç oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan üç kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıçlar ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar dikkat çekti.

Olayın Tanığı Annesinin Açıklamaları

Hakan Çakır’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilirken, annesi Sevender Özkan Çakır olay hakkında duygularını paylaştı. “Biz kızımla dükkandan çıktıktan sonra evimize doğru gidiyorduk. Merdivenlerden inmeye çalışıyorduk. Kızım yol istemişti. Biri küfrederek araya girdi ve tacizde bulundu. Kızımla korkup panikledik. O sırada Hakan’ı aradık. Hakan geldiğinde, ‘Hayırdır kardeşim’ dedi. İlk olarak benim oğluma saldırdılar. Hakan’ı korumak için araya girdim. Oğluma saldırmışlardı. Bebem orada can verdi” diyerek yaşananları anlattı.

Arkadaşının Görüşleri

Ali D. ise, Hakan Çakır’ın arkadaşı olarak, o gün yaşananları şu şekilde değerlendirdi: “Hakan’ın annesi ve kız kardeşi merdivende oturan kardeşler tarafından taciz edildi. Onlar bağırarak yardım istediler. Hakan görünce, bu kişiler dağıldı ama hemen geri döndüler ve bıçaklarla dükkana saldırdılar. Hakan, ağabeyi ve babası bıçaklanarak feci bir şekilde yaralandı. Bu kişiler, daha önce de silahlı ve bıçaklı tehditler gerçekleştiren bir grup. Sosyal medyada bulundukları fotoğraflar da bunu kanıtlıyor. Daha önceden de böyle durumlarla karşılaştık, korkuları yok” dedi.