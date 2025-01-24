Şehit Astsubay Akıncı Son Yolculuğuna Uğurlandı

ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Pençe-Kaplan operasyonu alanında teröristlerin açtığı taciz ateşi ile yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Ufuk Akıncı’nın cenazesi, Şırnak’ta gerçekleştirilen askeri törenin ardından Ankara’ya ulaştırıldı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Astsubay Akıncı için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde bir cenaze töreni yapıldı. Törene, Akıncı’nın ailesi ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç katıldı. Şehit Akıncı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından tören alanına taşındı. Aile bireyleri, törende gözyaşlarına engel olamadı.

TOPRAĞA VERME İŞLEMİ

Şehit Akıncı’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Şehitliği’nde defnedildi. (DHA)