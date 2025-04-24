Şehit Berat Mecit Day Uğurlandı

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevi sırasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. Hastanede süren tedavisi sırasında acı bir haber alındı.

ŞEHİDİN NAAŞI TAZİYELER İÇİN CAMİYE GETİRİLDİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi’ne getirildi. Baba Mecit Day, anne Hatice Day ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day, burada taziyeleri kabul etti ve yakınlarının destekleriyle acılarını paylaştı.

CENAZE TÖRENİ VE SON YOLCULUK

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.