Şehit Binbaşı Yetişen’e Duygusal Veda

ŞEHİT BİNBAŞI MURAT KEMAL YETİŞEN’İN ŞEHİT OLDUĞU OLAY

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde arama tarama faaliyetleri esnasında Bölücü Terör Örgütü mensupları ile meydana gelen çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit oldu. Geçtiğimiz akşam saatlerinde Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan şehidin ailesine bu acı haberi ulaştırdı. Acı haberi alan Yetişen’in evine hemen Türk Bayrağı asıldı. Aslen Germencikli olan ve evli bir çocuk babası olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in eşi Mesude Esin Yetişen’in, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE AĞIRDIRAN İLGİ

Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada cesurca savaşarak şehadet mertebesine ulaşan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in naaşı, annesi Ayşe Gaser’in evinde helallik alındıktan sonra Bey Camii’ne götürüldü. Komando Binbaşı Yetişen, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Kemer Mezarlığı Şehitliği’nde sevenleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da cenaze öncesinde camiye gelerek şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti ve acılı aileyi yalnız bırakmadı.