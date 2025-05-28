Şehit Emre Polat Açıklandı

ŞEHİT ATEŞİ TÜRKİYE’YE DÜŞTÜ

Türkiye’nin gündemine acı bir gelişme daha yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat’ın geçirdiği kaza neticesinde şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Yerlikaya, bu üzücü haberi verirken “Milletimizin başı sağ olsun” diyerek şehidin ailesi ve millet için başsağlığı diledi. J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat, aranan bir şahsın yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bakan, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” diyerek düşüncelerini ifade etti.