“Şehit Emre Polat Sivas’ta Defnedildi”

ŞEHİT ACISI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sivas’a ve tüm Türkiye’ye büyük bir şehit acısı düştü. Ankara Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, yakalama kararı bulunan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon sırasında eğimli bir arazide dengesini kaybederek düştü. Başını kayalıklara çarpan Polat, yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CENAZE TÖRENİNE ÇOCUKLARI DA KATILDI

Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat’ın cenazesi, Ankara’daki törenin ardından askeri bir uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Polat’ın cenazesine, eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ile Eylülü de taşıyan uçakla birlikte geldi.

VALİ VE ASKERİ PERSONEL KATILDI

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda düzenlenen karşılama programına Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehidin anne ve babası Gülsün-İsmail Polat ile kardeşleri ve askeri personel katıldı. Uçaktan indirilen şehit Polat’ın naaşı, araca taşındı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şehit Polat’ın anne ve babası, çocuklarının karşısında gözyaşlarına boğuldu. Goncagül Polat da yakınlarına sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Şehidin çocukları, silah arkadaşlarının kucağında taşındı.

HELALLİK ALINDI

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat’ın cenazesi, alınan helallikten sonra Yukarı Tekke Mezarlığı’nda kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

MEMLEKETİ SİVAS’TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan ve aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat’ın cenazesi, memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

CENAZE NAMAZI AY YILDIZ CAMİSİ’NDE KILINDI

Şehit Polat için Ay Yıldız Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, öğle vakti kılındı ve ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği’nde defnedildi.