Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat

ŞEHİT HABERİ

Türkiye’ye derin bir yas içinde düşen bir haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat’ın geçirdiği kaza sonucu şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya, acı haberi medyaya verirken “Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Emre Polat’ın, bir şahsın yakalanması sırasında eğimli bir arazide düşerek ağır yaralandığı, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Bakan, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” dedi.