Şehit Tokyürek’e Veda Töreni Yapıldı

ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

7 Temmuz 2022’de vefat eden Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesinde bulunan Narmanlı Camisi’nde, öğle namazı sonrası bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı olan naaşı, bir süre omuzlarda taşıdıktan sonra katafalka kondu. Yoğun kar yağışı altında yapılan törende, şehidin öz geçmişi okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı mesajı aktarıldı. Tekbirlerle top aracına konulan naaş, askeri bando eşliğinde bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına nakledildi ve Palandöken ilçesinin Sığırlı Mahallesi’ne götürüldü.

DEFİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Nurettin Tokyürek’in naaşı, mahalle mezarlığında dualar ile birlikte toprağa verildi. Tokyürek’in, şehit olmadan bir gün önce kardeşi Yusuf ile yaptığı yazışmalardan son mesajı ortaya çıktı. Mesajında, kardeşinden eşi Gözde’ye iyi bakmalarını istemişti. Bu duygusal anlar, gözyaşları içinde yaşandı.

NAAŞINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 14 Nisan’da yapılan açıklamayla, 7 Temmuz 2022’de şehit olan Tokyürek’in naaşına ulaşıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşen ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bu olay hepimizi derin bir acı ve üzüntüye boğdu. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.