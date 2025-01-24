Şehit Ufuk Akıncı’ya Hüzünlü Veda Töreni

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ UFUK AKINCI ŞEHİT DÜŞTÜ

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Acı bir haber geldi ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Akıncı şehit oldu. Şehidimiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

ŞEHİDE SON GÖREV: AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cenaze töreninde, güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin annesini yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin kardeşleri ise gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerler tarafından omuzlarda top arabasına taşınarak Cebeci Askeri Şehitliği’ne götürüldü. Törene şehidin ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

ŞEHİT UFUK AKINCI İLE İLGİLİ DETAYLAR

Şehit Ufuk Akıncı’nın evli olduğu ve bir kız çocuğuna sahip olduğu öğrenildi. Ayrıca, aynı camide, vefat eden emekli Tuğgeneral Atilla Başaran için de cenaze namazı kılındı.