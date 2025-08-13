Şehzadeler’de Yangınla İlgili Tutuklama Yapıldı

MANİSA’DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi’nde 11 Ağustos’ta bir orman yangını meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede orman alanına sıçrayarak yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ederek yangını 2,5 saatte kontrol altına almayı başardı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının, Şehzadeler Belediyesi’nin burada yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladığı öne sürüldü. Jandarma, demir kesme makinesini kullanan Ü.G.’yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Ü.G., adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.