Şekerli Gıdalara Düzenleme Geliyor

GAZLI İÇECEKLERDEKİ FRUKTOZ ORANI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda, gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa’daki seviyelerin 4 katı kadar yüksek olduğunu belirtti. Memişoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde insan sağlığını tehdit eden bütün şekerli gıdalara yönelik çalışma yapacağız. Yeni yasama döneminde Meclis’te bununla ilgili mevzuat düzenlemesi olacak” şeklinde konuştu.

HASTANELERİN DEPREME DAYANIKLILIĞI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Memişoğlu, hastanelerin yüzde 95’inin depreme dayanıklı hale getirildiğini ve riskli olduğu tespit edilen hastanelerin hemen boşaltıldığını aktardı. Ayrıca, Balıkesir Sındırgı’da inşaatı süren yeni hastanenin birkaç hafta içinde tamamlanacağını kaydetti. İstanbul’da ise 12 izolatörlü hastanenin inşaatının sona erdiğini ve bu tesislerin deprem sırasında müdahale üssü olacağını duyurdu.

RANDEVU SORUNUNUN ÇÖZÜMLENMESİ

Bakan, göz, plastik cerrahi ve onkoloji alanları dışındaki randevu sorunlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını ifade etti. “Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor” diyen Memişoğlu, randevu sistemindeki iyileşmeyi vurguladı.

KANTİNLERDEKİ KALİTE ARTIRIMI

Memişoğlu, okul kantinlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, sigara kullanımını azaltmaya yönelik özel bir kampanya başlatıldığını belirten Bakan, “Şimdi değilse, ne zaman” sloganıyla yeni bir logo tasarlandığını ve sigara bırakma polikliniklerinin sayısının neredeyse iki katına çıkarıldığını ifade etti.