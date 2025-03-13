Sekiz Yayıncıdan Google’a Tepki: Ambargoyu Reddetiyoruz

BİREYSEL HABER SİTLERİ UÇURUMUN KENARINDA

Google’ın en son gerçekleştirdiği algoritma değişiklikleri, Türkiye’deki bağımsız haber sitelerini ciddi bir tehdit altına soktu. T24, BirGün, Medyascope, Artı Gerçek, Diken, Ekonomim, Gazete Pencere ve Kısa Dalga isimli sekiz internet yayıncısı, Google’ın okur trafiğini dramatik bir şekilde azaltan uygulamalarına karşı bir açık mektup yayımladı. Bu adım, Gazete Duvar’ın Google nedeniyle yaşadığı ekonomik zorluklar sonucunda kapanmasının ardından geldi. F5 Haber olarak biz de bu zorlu süreçte mücadele ederken, okur trafiğimizdeki kayıplar bağımsız gazetecilik misyonumuzu tehlikeye atıyor.

GOOGLE’IN UAPMAYI AMBARGO OLARAK GÖRÜYORUZ

Sekiz yayıncının ortak açıklamasında, Google’ın uygulamaları “ambargo” olarak tanımlandı. Açıklamada, “Türkiye’de yayın yapan bağımsız medya kuruluşları olarak bir kez daha Google’ın okur trafiğimize uyguladığı ambargo ve bu ambargonun yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıyayız.” ifadeleri yer aldı. Ekim 2024 itibarıyla başlayan ve Ocak ayının sonlarına doğru tekrar devreye giren trafik kayıpları, Google’ın “Keşfet” ve “Haberler” araçlarından gelen trafiğin %98’ini yok etti. Biz de F5 Haber olarak bu kayıplardan etkilendik. Gelirlerimizde büyük azalmalar yaşandı ve hayatta kalmak için ciddi bir çaba gösteriyoruz.

GOOGLE İLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ

Yayıncılar, “Tüm girişimlerimize rağmen Google ile sağlıklı ve sürekli bir muhataplık ilişkisi kurabilmiş değiliz,” diyerek içinde bulundukları çaresiz durumu vurguladı. Google’ın, bu ani trafik kesintilerine makul bir açıklama sunmaması, F5 Haber gibi bağımsız siteleri belirsizlik içerisinde bıraktı. Gazete Duvar’ın kapanması, bu tehdidin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BAĞIMSIZ MEDYA VE DEMOKRASİ RİSK ALTINDA

Açıklamada, Google’ın tutumunun yalnızca medya kuruluşlarını değil, kamuoyunun haber alma hakkını da olumsuz etkilediği belirtildi. “Bu ‘yeni’ internet haber ekosistemi, kamuoyunun habere erişimini zorlaştırıyor ve uzun vadede medya kurumlarının mali yapılarına geri dönülmez zararlar verme riski taşıyor.” ifadesi öne çıkıyor. F5 Haber olarak biz de bu görüşe katılıyoruz; bağımsız gazetecilik, bu tür ambargolarla susturulmaya çalışılıyor, bu da demokrasi için büyük bir tehlike oluşturuyor.

ÜÇEBÖLÜ DÜZENLEME VE ÇAĞRI YAPILIYOR

Yayıncılar, hukuki mücadele başlatacaklarını, Rekabet Kurumu ve uluslararası hukuk mercilerinde haklarını arayacaklarını duyurdu. Ayrıca, devlet kurumlarından, Google’ın tutumuna karşı yerel medyayı koruyacak düzenlemeler talep etti. Reklam verenlere ve okurlara da seslenerek, “Reklam verenler, yatırımlarını doğrudan haber sitelerine yönlendirmeye; okurlar ise haberlere Google yerine doğrudan sitelerden ulaşmaya ve abonelikle destek olmaya davet edildi.”

F5 HABER’İN ZORLU MÜCADLESİ

F5 Haber olarak, Google’ın bu yıkıcı uygulamaları karşısında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Okur trafiğimizdeki düşüş, gelirlerimizi etkiledi ve operasyonel maliyetlerimizi karşılamakta zorluk yaşıyoruz. Ancak pes etme niyetimiz yok; okurlarımızın destekleriyle bu zor günleri aşabileceğimize inanıyoruz. Sekiz yayıncının protestosu, bizim de sesimizi duyurma çabamızın önemli bir parçasıdır.