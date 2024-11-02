“Sel Felaketi DANA’nın Etkisi”

VALENCİA BÖLGESİNDE SEL FELAKETİ

İspanya’nın doğusundaki Valencia bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi. İspanyol basını, bazı bölgelerin hala ulaşılamadığına ve bu nedenle kayıp sayısının bilinmediğine dikkat çekiyor. Bilanço konusunda endişeler artmış durumda. Uzmanlar, büyük bir yıkıma yol açan şiddetli selin, bölgenin normalde bir yılda aldığı yağış miktarının yalnızca 8 saat içinde düşmesinden kaynaklandığını aktarıyor.

YAĞIŞIN DÜŞMESİ TARİHE GEÇTİ

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, Valencia’daki ağır yağışı “yüzyılın en kötü dönemi” olarak değerlendirirken, bu olayın daha önce hiçbir örneğinin görülmediğini belirtiyor. Meteorologlar, yaşanan felaketi ‘DANA fenomeni’ adı verilen bir hava olayıyla ilişkilendiriyor. Bu duruma göre, aşırı yağışın nedeni, atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın hızla yükselen Akdeniz kökenli sıcak ve nemli hava ile çarpışması ile meydana geliyor. İspanyolca’da ‘yüksek irtifa izole depresyonu’ anlamına gelen ‘DANA’, benzer bir şiddet dalgasının ağustos ayında İtalya’da oluşmasına da neden olmuştu. Bu olay, İngiliz milyarder Mike Lynch’in yer aldığı süper yatın batmasına yol açmıştı.