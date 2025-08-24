Selçuk Bayraktar’dan SİHA açıklamaları! BAYKAR en büyük SİHA üreticisi

BAYRAKTAR’DAN MAVİ VATAN VURGUSU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da gerçekleştirilen “TEKNOFEST Mavi Vatan” programında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” şeklinde konuştu.

N SOSYAL YARIŞMALARI VE AYRI CALIKLAR

Bayraktar, N Sosyal platformuna katılacaklar için özel ayrıcalıkların olacağını belirtti. Bu platform üzerinden bir yarışma düzenleyeceklerini açıklayan Bayraktar, “Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” dedi.

BAYRAKTAR TB3’ÜN YETENEKLERİ

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 hakkında bilgi vererek, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen Bayraktar TB3, 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor.” ifadesini kullandı.

TEKNOFEST İSTANBUL TARİHLERİ

17-21 Eylül tarihleri arasında Teknofest İstanbul’un düzenleneceğini belirten Bayraktar, “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” şeklinde konuştu.

JAPONYA İLE SİHA İHRAÇ GÖRÜŞMELERİ

Bayraktar, “Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı.” diyerek, şirketin 37 ülkeye SİHA ihraç ettiğini ifade etti. Japonya’nın da bu konuda ilgilendiğini belirten Bayraktar, “Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” sözlerini ekledi.