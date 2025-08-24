Selçuk Bayraktar’dan SİHA Açıklaması!

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN MÜJDELERLE DOLU KONUŞMA

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği kapsamında TCG Anadolu’da gerçekleşen programda önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Mavi Vatan’ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi.” diyerek şirketin uluslararası konumunu vurguladı.

YARIŞMALAR VE ÖZEL AYRICALIKLAR

Bayraktar, “N Sosyal’e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan’ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var.” açıklamasını yaptı. Bu etkinliklerin, topluma Mavi Vatan kavramını tanıtmayı amaçladığını belirtti.

BAKIMI İLE GÖZ DOLDURAN TB3

Bayraktar, TB3’ün özelliklerine de değinerek, “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen, Bayraktar TB3 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST İSTANBUL’DA HEYECAN VAR

17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Teknofest İstanbul’da düzenlenecek etkinliğe de değinen Selçuk Bayraktar, “KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan’ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı.” açıklamasını yaptı.

JAPONYA’NIN İLGİSİ

Bayraktar, Baykar’ın dünya çapındaki konumunu belirterek, “Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı. Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz.” sözlerini kullandı.