Selçuk İnan, Hakemlere Sert Tepki Göstermiştir

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor ile yapılan karşılaşmanın ardından verilen 1 günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma koşuları ve ardından top sürme ile şut çalışmalarıyla devam etti.

TRABZONSPOR MAÇINDAN ALINAN DERSLER

Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir mücadele gösterip istedikleri sonucu alamadıklarını, bunun yanında Wieteska’nın sakatlığının da durumlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Samsunspor maçına odaklandıklarını belirten İnan, taraftarlarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecanlı olduklarını dile getirdi. İnan, Trabzonspor maçındaki oyun anlayışına devam edeceklerine değinerek, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik. Uzun yıllardan sonra Süper Lig’de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Daha da önemlisi bu şekilde istikrarlı olarak devam etmek.” şeklinde konuştu.

TRANSFER VE ZAMAN İHTİYACI

Biraz zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İnan, “Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz.” dedi. Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla ilgili olarak ise “Sahanın içi benim için başka bir alan. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum. Sarı kart göstermesi kolaycılık bence.” ifadelerini kullandı.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI VE HEDEFLER

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasındaki mücadelelerine değinerek, bunun yeterli olmadığını ve “Üstüne koyarak maç da kazanmamız lazım.” dedi. “Kazanma alışkanlığını bir şekilde oyuncularıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla beraber buna başlarız.” şeklinde konuştu.

