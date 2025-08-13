Selçuk İnan, Hakemleri Sert Eleştirdi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından verilen 1 günlük iznin peşinden Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan’ın yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. Futbolcular, top sürme ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

ODAKLANDIKLARI MAÇ

Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor deplasmanında çok iyi bir mücadele vermelerine karşın istedikleri sonucu alamadıklarını ve buna Wieteska’nın sakatlığının da eklenmiş olduğunu söyledi. Samsunspor maçına odaklandıklarını belirten İnan, taraftarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecanlı olduklarını ifade etti.

BİR GELECEK PLANLARI VAR

Selçuk İnan, Trabzonspor karşısındaki oyun anlayışlarına devam edeceklerine değinerek, “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik. Uzun yıllardan sonra Süper Lig’de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bundan daha önemlisi bence bu şekilde istikrarlı olarak devam etmek. Bu mücadeleyi her maç üstüne koya koya göstermek. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubumuz var.” ifadelerini kullandı.

İnan, biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, “Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz.” şeklinde konuştu.

SARI KART TARTIŞMASI

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ilgili bir soru üzerine, “Her ne kadar dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada hayat duruyor benim için. Anı yaşıyorum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum.” dedi. Bazen bu tepkilerinin aşırı bulunabileceğini belirten İnan, “Tabii bu hakeme bağlı olarak oluyor. Bana sorarsanız çok normaldi. Herhangi bir ihlal yok, herhangi bir hakaret yok. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama iyi bir şey değil bence.” şeklinde konuştu.

İnan, Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir mücadele sergilediklerini fakat bunun yeterli olmadığına dikkat çekerek, “Üstüne koyarak maç da kazanmamız lazım. Kazanma alışkanlığını bir şekilde takıma, oyuncularıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla beraber buna başlarız.” diyerek sözlerine son verdi.