Selçuk Tengioğlu’nun Kızından Korkunç Açıklamalar!

SELÇUK TENGİOĞLU’NUN AİLESİNDEN KORKULU TAHLİYE

Selçuk Tengioğlu, ailelerine büyük bir korku salan evlat katili olarak tanımlanıyor. Ağabeyinin ifadesiyle “evinize gelir, yer içer bir anda bıçağını çıkarıp sizi öldürebilir.” Tengioğlu, iki çocuğunu öldürdükten sonra, üç çocuğun daha bulunuyor. Çocuklardan ikisi, babalarından korktuğu için yurt dışına kaçmış. Olay günü pencereden atlayarak kurtulan kızı ise, Türkiye’de gizli bir hayat sürüyor. O gün 16 yaşında olan genç kadın şimdi evli ve çocuklu. Kendisi ve ailesinin güvenliğini sağlamak adına adreslerini gizli tutuyor.

KORKU DOLU GÜNLER

Gazeteci İsmail Saymaz, bu kızı bulmayı başardı. Genç kadın, olayı öğrendiği andan itibaren sürekli bir tedirginlik içinde yaşadığını belirtti. “Ölsün diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. Saymaz’ın köşesinden aktardığına göre genç kadın, babasının kendisine yönelik bir tehdit oluşturduğunu açıklıyor: “Babama bağlı can güvenliğim yok.” Korku içinde yıllardır adreslerini gizlediklerini ve sosyal medya kullanmadıklarını ekliyor.

TENGİOĞLU’NDAN KORKUYORLAR

Genç kadın, “Şu an biz de korku içerisindeyiz. Bundan sonraki hayatımız yine bir kaçış içerisinde olacak” diyor. Tengioğlu’nun isminin kendisine hissettirdiklerini sorulduğunda, “Nefret!” yanıtını veriyor. “Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok,” diyen genç kadın, yaşadıkları korkunç olayları hala unutamadıklarını belirtiyor.

Bütün bunların yanı sıra, aile olarak sosyal medya da dahil olmak üzere, hiçbir özel bilgilerinin paylaşılmadığını ifade ediyorlar. “Can güvenliğimiz olmadığı için bir yer, isim, şu anki soy isim, adres, çocuklarımızın okuduğu okul… Hiçbir şekilde belirtmiyoruz,” diyor.

Ayrıca, Selçuk Tengioğlu cezaevinden çıktığı zaman kendilerine telefonla ulaştığını da sözlerine ekliyor. “Haberlerde ‘16 yıl yattı’ demişler. 16 yıl yatmadı, 12 yıl yattı,” şeklinde bilgi veriyor. Olay gününde ailecek dışarıda bulunduklarını ve daha sonra durumu anladıklarını, yaşadıkları dehşetin bugün bile etkisini sürdürdüğünü ekliyor. “Artık tehlikede olduğumuzu anlıyoruz ve korku içindeyiz yine kaçacağız,” diyerek cümlesini sonlandırıyor.