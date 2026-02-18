Selimiye Camii Uzun Süren Restorasyonun Ardından Yeniden Açıldı

selimiye-camii-uzun-suren-restorasyonun-ardindan-yeniden-acildi

Edirne cemaatinin mutluluğu…

RESTORASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak tanımladığı tarihi Selimiye Camii, uzun bir restorasyon çalışmasının ardından yeniden ibadete açıldı. “Şehrin mücevheri” olarak nitelendirilen cami, bugün ikindi namazıyla birlikte cemaatiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra caminin içinde yankılanan ezan sesleriyle birlikte vatandaşlar ilk namaz için camiye akın etti. Geri dönen dualar eşliğinde caminin içindeki asırlık revaklar altında büyük bir heyecanla saf tutuldu.

OSMANLI MİMARİSİNİN BAŞYAPITI

Selimiye Camii, Osmanlı padişahı II. Selim tarafından, 1568-1575 arasında Mimar Sinan’a inşa ettirildi. Edirne’de konumlanan cami, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak tanıdığı yapı olarak dikkat çekiyor. 43,28 metre yüksekliğindeki kubbesi ve 70 metreyi aşan minareleri, klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor.

UNESCO’DA KORUMA ALTINDA

Bu ibadet mekânı, medrese, arasta ve darülkurra gibi bölümleriyle bir külliye anlayışının bir parçası olarak tasarlandı. İnce taş işçiliği, çini süslemeleri ve geniş iç mekân düzeniyle öne çıkan Selimiye, mimari açıdan dönemin mühendislik başarısını yansıtıyor. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen cami, uluslararası alanda koruma altına alındı.

