Selimiye Camii Yenilenen Aydınlatmasıyla Geceyi Aydınlatıyor

selimiye-camii-yenilenen-aydinlatmasiyla-geceyi-aydinlatiyor

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının hemen ardından minarelerde kullanılan eski amber tonlu armatürler kaldırılarak, beyaz ışık veren LED aydınlatma sistemine geçiş yapıldı. Yapının özgün mimarisine uygun bir şekilde projelendirilen bu sistemle, Selimiye Camii’nin taş dokusunun ve mimari detaylarının gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi hedefleniyor. Enerji verimliliği ile dikkat çeken ve uzun ömürlü armatürlerin kullanıldığı bu çalışmada, sürdürülebilirlik ve kolay bakım konuları da öncelikli olarak değerlendiriliyor.

YENİ AYDINLATMA SİSTEMİ

Yenilenen aydınlatma ile Selimiye Camii, Ramazan ayı öncesinde Edirne semalarında yeniden parlamaya başladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Futbolun En Fazla Kazanan Kulüpleri Açıkladı

Dünya futbolunun en çok kazanan 20 kulübü, geçen sezon gelirlerini yüzde 11 artırarak 12,4 milyar avroya ulaştı ve yeni bir rekor kaydetti.
Gündem

Kiralık Daire Görürken Talihsiz Kaza: Öldü

Bursa'da kiralık daire arayan Özgür Demirtaş, 17. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay büyük üzüntü yarattı.
Gündem

Trabzonspor’da Yabancı Kontenjanı Sorununa Çözüm Arayışı

Trabzonspor, kadrosundaki 15 yabancı oyuncuyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 14 kişilik sınırı aşarak zorunlu düzenlemeler yapmak zorunda kaldı.
Gündem

98. Oscar Ödülleri Adayları Duyuruldu

Oscar Ödülleri'nin 98. adayları Los Angeles'taki bir törenle açıklandı. Ryan Coogler'in "Sinners" filmi 16 adaylıkla öne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.
Gündem

Gaziantep’te Tefecilik Suçuna Yönelik Operasyon Gerçekleşti

Gaziantep’te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, polis 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.