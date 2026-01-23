Selimiye Camii Yenilenen Aydınlatmasıyla Geceyi Aydınlatıyor

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının hemen ardından minarelerde kullanılan eski amber tonlu armatürler kaldırılarak, beyaz ışık veren LED aydınlatma sistemine geçiş yapıldı. Yapının özgün mimarisine uygun bir şekilde projelendirilen bu sistemle, Selimiye Camii’nin taş dokusunun ve mimari detaylarının gece saatlerinde daha belirgin hale gelmesi hedefleniyor. Enerji verimliliği ile dikkat çeken ve uzun ömürlü armatürlerin kullanıldığı bu çalışmada, sürdürülebilirlik ve kolay bakım konuları da öncelikli olarak değerlendiriliyor.

YENİ AYDINLATMA SİSTEMİ

Yenilenen aydınlatma ile Selimiye Camii, Ramazan ayı öncesinde Edirne semalarında yeniden parlamaya başladı.