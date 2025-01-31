selin-i-kaybeden-anne-karara-tepkili

Olay, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Sezin Sezgin, annesinin otomobilindeki telefonu almak üzere kafeden dışarı çıkmıştı. Yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir hâlinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Sezin Sezgin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

HÜLYA Ö. İFADE VERDİ

Gözaltına alınan Hülya Ö., verdiği ifadede, “Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu” şeklinde konuştu. Hülya Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından ev hapsi cezasına hükmedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca, Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e “Çocuğuna sahip çıksaydın” şeklinde dediği anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.