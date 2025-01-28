Selma Aliye Kavaf, CHP’ye Katıldı

SELMA ALİYE KAVAF’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

AK Parti’den 2002 yılında siyasete atılan Selma Aliye Kavaf, 2023 Genel Seçimleri’nde DEVA Partisi kontenjanından CHP Manisa milletvekili olarak seçilmişti. Bugün milletvekili Kavaf’ın CHP’ye geçeceği açıklandı. CHP’nin grup toplantısına katılan Kavaf’a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

AK Parti’de aktif siyaset hayatına başlayan öğretmen Selma Aliye Kavaf, 1962 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Kavaf, 2007’den 2011’e kadar AK Parti’den TBMM’de görev yaptı ve Denizli’den seçilen ilk kadın milletvekili oldu. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 2023 Genel Seçimleri’nde Selma Aliye Kavaf, DEVA Partisi kontenjanından CHP Manisa Milletvekili olarak seçilmişti. 9 Mart 2020’de Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Selma Aliye Kavaf, evli ve bir çocuk annesi.