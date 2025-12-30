Selma Konak Acısını Bir Kez Daha Yaşıyor

Volkan Konak’IN EŞİ ÜÇÜNCÜ ACISIYLA YÜZLEŞİYOR

Volkan Konak, eşi Selma Konak’ın ardından bu kez de annesi Nahide Kara’nın vefatı ile derin bir acı yaşadı. Annelerinin kaybını duyuran Konak, yaşadığı duygusal anları paylaştı.

NAHİDE KARA İÇİN CENAZE TÖRENİ

Volkan Konak, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara’yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığı’na defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur” ifadelerine yer verdi.