Selvi: 16 Yaşındaki Saldırgan, DEAŞ Tarafından Eğitildi!

GENÇ SALDIRGAN VE DEĞERLENDİRMELER

Selvi, son saldırının 16 yaşındaki bir genç tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş,” ifadesini kullandı. Selvi, saldırganın DEAŞ kampında eğitim almadığını, sosyal medya aracılığıyla yönlendirildiğini belirtti ve “Saldırgan, sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaşmış. Yaralandıktan sonra tekbir getirmesi klasik bir DEAŞ eylemi tarzı. Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” şeklinde konuştu.

DAHA AZ DİKKAT ÇEKME NEDENİ

Selvi, İzmir’deki karakol saldırısında DEAŞ izlerinin ortaya çıkmasıyla Trump’ın “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” sözü aklına geldiğini ifade etti. Saldırıda 16 yaşındaki teröristin seçilmesinin nedenini değerlendirerek, “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş. Organize suç örgütleri de son zamanlarda tetikçi olarak 18 yaşın altındakileri tercih ediyor,” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz da 15-18 yaş kuşağındaki ceza oranlarının yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ VE EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Selvi, saldırganın DEAŞ kampında eğitim almadığını, terör örgütlerinin artık eğitimlerini sosyal medya kanalları üzerinden verdiğine dikkat çekti. “Saldırganın sosyal medyadan kafa kesme görüntülerini izlemesi, eylem tiplerini incelemesi, silah eğitimine ilgi göstermesi bu yüzden,” ifadelerini kullandı. Selvi, saldırganın karakolun karşısında hedef küçülterek ilerlemesi, araçları siper etmesi ve soğukkanlılıkla hareket etmesinin iyi bir eğitime sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

SALDIRGANIN YARALANMASI VE BAĞLANTILAR

Selvi, teröristin yaralı olarak ele geçirilmesinin önemli olduğunu, bu sayede arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılabileceğini vurguladı. Saldırganın sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin açıklamasını paylaşmasının ve yaralandıktan sonra tekbir getirmesinin “klasik bir DEAŞ eylemi tarzı” olduğunu ifade etti. Ayrıca, teröristin Instagram sayfasından intihar saldırısı yapacağını bildirdiğinin sosyal medya hesaplarının takibinin ne denli önemli olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

DEAŞ’IN HAREKETLENMESİ VE GÜVENLİK İHTİYACI

Selvi, terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından sonra DEAŞ’ın hareketlenmeye başladığını, Suriye’deki DEAŞ kampından kaçırılanların Şam’da suikast hazırlarken MİT tarafından yakalandığını belirtti. Bu durum, yeni bir güvenlik yapılanmasına olan ihtiyacın altını çizmektedir.