Selvi, 16 Yaşındaki Saldırganın DEAŞ Eğitimi Almadığını Belirtti

SALDIRGANIN YAŞI VE SEÇİMİ

Selvi, saldırıyı gerçekleştiren gencin 16 yaşında olmasına vurgu yaparak, “Sadece daha az ceza alması için seçildiğini düşünmüyorum. Daha az dikkat çekeceği düşünülmüş,” dedi. Ayrıca, saldırganın DEAŞ kampında eğitim alınmadığını belirterek, onun sosyal medya üzerinden yönlendirildiğini öne sürdü ve “Saldırgan, sosyal medya hesabından DEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamasını paylaşmış. Yaralandıktan sonra tekbir getirmesi klasik bir DEAŞ eylemi tarzı. Böylece DEAŞ imzasını atıyorlar,” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Selvi, “İzmir’deki karakol saldırısında DEAŞ izleri ortaya çıkınca ilk olarak Trump’ın ‘DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu’ sözleri hatırıma geldi,” diyerek saldırının arka planına dikkat çekti. Teröristlerin 16 yaşındaki bireyleri tercih etmesinin nedenlerinden bahsetti ve Adalet Bakanı Yılmaz’ın 15-18 yaş grubundakilere yönelik ceza oranlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalardan bahsetti.

SALDIRGANIN EYLEM TARZI

Saldırganın DEAŞ kampına gidip eğitim almadığını ifade eden Selvi, “Artık terör örgütleri, uzaktan kumanda ile sosyal medya kanalları üzerinden bu eğitimleri veriyorlar,” dedi. Ayrıca, saldırganın sosyal medyadan izlediği kafa kesme görüntüleri ve eylem tipleri üzerine bilgiler topladığına dikkat çekti. “Saldırganın karakolun hemen karşısında hedef küçülterek ilerlemesi, araçları kendine siper etmesi ve saldırı sonrası soğukkanlı bir şekilde kaçmaya çalışması, iyi yetiştirildiğini gösteriyor,” ifadeleriyle de eylem tarzını değerlendirdi.

SALDIRGANIN YER ALDIĞI GÜVENLİK AÇIKLARI

Selvi, “Teröristin yaralı olarak ele geçirilmesi önemli. Böylece arkasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak mümkün olacak,” dedi. Saldırganın sosyal medya üzerindenDEAŞ lideri Bağdadi’nin Türkiye’nin hedefte olduğu açıklamalarını paylaşması, ayrıca yaralandıktan sonra tekbir getirmesi gibi eylemler, DEAŞ imzası taşıdığını ortaya koyuyor. “Ayrıca, terörist Instagram sayfasından intihar saldırısı yapacağını paylaşmış. Bu da bize suçu önleme konusunda sosyal medya hesaplarını takip etmenin önemini gösteriyor,” şeklinde konuştu.

DEAŞ’IN HAREKETLİLİĞİ

Son olarak, Selvi, “Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra DEAŞ’ı hareketlendirmeye başladılar. Suriye’de SDG-PKK’nın kontrolündeki DEAŞ kampından kaçırılanların olduğu belirtildi,” diyerek durumu değerlendirdi. MİT’in, suikast hazırlığı yapan DEAŞ üyelerini yakaladığını da ekleyerek güvenlik durumuna dikkat çekti.