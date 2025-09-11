Selvi’den Önemli İddia: Yakınlar Öğrendi

AÇIKLAMALAR VE OPERASYONUN HIZLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamalara yer veren Abdulkadir Selvi, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu” ifadesini aktardı. Selvi, Kapkı’nın mallarını kaçırmaya başlamasıyla birlikte operasyonun hızlandığını belirtti.

SIZDIRILMA İDDİASI VE İLİŞKİLER

Yazıda dikkat çeken bir diğer nokta ise operasyonun sızdırılma şekli üzerine oldu. Selvi, “İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkisi nedeniyle operasyonu önceden öğrendikleri söyleniyor” diyerek, soruşturmanın kritik detaylarının özel ilişkiler aracılığıyla dışarıya aktarıldığını gündeme getirdi. Selvi şöyle devam etti: “Akın Gürlek, ‘Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapkı oldu’ diyor. Murat Kapkı nasıl öğrendi acaba? Akın Gürlek, ‘O mallarını kaçırmaya başlayınca biz de harekete geçtik’ diyor. Acaba Murat Kapkı operasyonunu nasıl öğrendi? Bu Murat Kapkı’nin bağlantılarının üzerine bir soru işareti koymak gerekiyor.”

Selvi, Murat Kapkı’nın kurtarılması için Ankara’da kimlerin devreye girdiği konusuna da değinerek, cezaevindeki görüşmeleri sırasında verdiği bilgilerin yargı makamlarından neden gizlendiğini merak ettiğini ifade etti. Ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yöneten Necati Özkan’ın ağustos ayında operasyon yapılacağı haberini aldıklarını söylemiş olmasıyla operasyonun önceden sızdığına dair izlenimini destekledi.

Ekrem İmamoğlu’nun bu durumu bertaraf etmek için cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını başlattığını belirten Selvi, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun operasyon ihtimali sebebiyle İmamoğlu’nun kampanyasının öne alındığını itiraf ettiğini aktardı. Hatta o dönem, “CHP Genel Başkanı ol. CHP Genel Başkanını alamazlar” şeklinde akıl verenlerin olduğu da kaydedildi.

Selvi, Akın Gürlek’in “Yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası” dediği bir durumun, operasyon yapılmasına engel olamadığını belirtti. Ancak hala operasyonun nereden sızdığına dair bir analiz yapmaya devam ettiğini ifade etti. İBB soruşturmasında tutuklanan isimlerden birinin yakınının gönül ilişkileri nedeniyle operasyonun önceden öğrenildiği iddiasını da gözler önüne serdi.