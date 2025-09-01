Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes Ulan!’ Çıkışı Bitirdi”

Türkiye’DEKİ REJİM DEĞİŞİMİ VE..

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarının Türkiye’deki rejim değişimini yansıttığını belirttiği bir yazı kaleme aldı. Selvi, geçmişte yaşanan askeri vesayet örneklerine değindi. Ona göre, geçmiş yıllarda YAŞ toplantıları ve Genelkurmay’daki devir teslim törenleri, “askerin sivillere had bildirdiği” kürsüler olarak işlev gösteriyordu. Medya da bu dönemlerde askerin söylemlerini köpürterek manşetlere taşıyordu.

ASKERİ VESAYETİN KIRILMASI

Selvi, 2003 yılı MGK toplantısında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na karşı Erdoğan’ın “Kes ulan!” çıkışını hatırlatıyor ve bunu askeri vesayetin kırılmasında bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. 2007’deki YAŞ toplantısında Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salondan ayrıldığını aktarıyor. “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu,” diyen Selvi, geçmişte bu tür söylemlerin sadece askeri liderler tarafından yapılırken, kimsenin karşı çıkmadığını ifade ediyor.

YENİ TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM

Selvi, şu anki durumu değerlendirerek, “18 Ağustos tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda devir teslim oldu. Orgeneral Metin Gürak görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti,” diyor. Medya bu gelişmelere dair herhangi bir haber yapmadı. “Rejim krizi yaşandı mı, asker sivile namlunun ucunu gösterdi mi, piyasalar bundan olumsuz etkilendi mi?” sorularını sorarak, bu süreçlerin normalleştiğini vurguluyor.

GÜVENLİK TOPLANTILARINA DÖNÜŞÜM

MGK toplantılarının günümüzde bölgesel ve küresel sorunların masaya yatırıldığı güvenlik toplantılarına dönüştüğünü dile getiriyor. Selvi, YAŞ toplantılarındaki atamaların artık daha düzenli bir şekilde yapıldığını, generallerin belirlendiğini ve üst rütbeye yükseltilenlerin tespit edildiğini ifade ediyor. “Başbakanların, ‘Beni tehdit mi ediyorsunuz?’ dediği günler artık geride kaldı,” diyen Selvi, bunun Türkiye’nin normalleşmesi ve askeri vesayetin tasfiye olması anlamına geldiğini vurguluyor. Türkiye’nin geldiği noktanın, geçmişten farklı bir yerde olduğunu ortaya koyuyor.