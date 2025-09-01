Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes Ulan!’ Sözleri Vesayeti Bitirdi”

REJİM DEĞİŞİMİ VE ASKERİ VESAYET

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarını Türkiye’deki rejim değişiminin bir yansıması olarak ele alıyor. Geçmişte yaşanan askeri vesayet örneklerini anımsatan Selvi, önceleri YAŞ toplantıları ile Genelkurmay’daki devir teslim törenlerinin “askerin sivillere had bildirdiği” platformlar olduğuna dikkat çekiyor. Bu tür konuşmalar medya tarafından sıklıkla manşetlere taşınıyordu. Selvi, 2003 yılındaki MGK toplantısında Erdoğan’ın dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na karşı sarf ettiği “Kes ulan!” sözlerinin, askeri vesayetin kırılmasında belirleyici bir an olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, 2007’deki YAŞ toplantısında Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salonu terk ettiğine de vurgu yapıyor.

YENİ TÜRKİYE’DEKİ DEĞİŞİM

Selvi, “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu” diyerek, askeri vesayetin medya kanadı ile birlikte bu süreci desteklediğini belirtiyor. O dönemde, Harp Okulları’nın mezuniyet törenlerinde dönem birincilerinin daha teğmen rütbesini takmadan demokrasilere yön verme çabasında bulunduğunu hatırlatan Selvi, “O Türkiye’den bu Türkiye’ye gelindi” diye ekliyor. 18 Ağustos tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’ndaki devir teslim sürecine atıfta bulunan Selvi, Orgeneral Metin Gürak’ın görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devrettiğini ifade ediyor.

ASKERİ VESAYETİN SONA ERMESİ

Selvi, bu süreçle ilgili gelişmeleri aktardığında, Türkiye’nin normal demokrasilerde yaşanan standartları benimsediğini vurguluyor. Geçmişteki yarı askeri cumhuriyetlere ait görüntülerin artık geride kaldığını belirten Selvi, şu anki durumun İngiltere, Fransa ve Almanya’daki normlarla örtüştüğünü belirtiyor. MGK toplantılarının artık askerin sivillerden hesap sorduğu platformlar olmaktan çıkıp, bölgesel ve küresel sorunların tartışıldığı güvenlik toplantılarına dönüştüğünü ifade ediyor. Selvi, YAŞ toplantılarındaki atamaların rutinleştiği, bir üst rütbeye terfi süreçlerinin normalleştiği bu ortamın Türkiye’nin normalleşmesinin ve askeri vesayetin sona ermesinin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Bunun mimarının ise MGK toplantısında komutana “Kes ulan” diye had bildiren Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getiriyor.