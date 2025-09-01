Selvi: “Erdoğan’ın ‘Kes Ulan!’ Sözü, Vesayeti Bitirdi”

SELVİ’DEN REJİM DEĞİŞİMİ ANALİZİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YAŞ ve MGK toplantılarının Türkiye’deki rejim değişimini gözler önüne serdiği yönündeki görüşlerini paylaştı. Selvi, geçmişteki askeri vesayet örneklerine dikkat çekerek, “eskiden YAŞ toplantıları ve Genelkurmay’daki devir teslim törenleri, askerin sivillere had bildirdiği kürsülerdi” ifadelerini kullandı. Medyanın da bu tür konuşmaları manşetlere taşıdığını belirtti. 2003 yılındaki MGK toplantısında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı’na karşı Erdoğan’ın “Kes ulan!” tepkisini hatırlatırken, bunun askeri vesayetin kırılmasında önemli bir dönüş noktası olduğunu ifade etti. 2007’deki YAŞ toplantısında Erdoğan’ın “Beni tehdit mi ediyorsunuz?” diyerek salondan ayrıldığını aktardı.

DEMOKRATİK SÜREÇLERİN İŞLEYİŞİ

Selvi, “Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarındaki devir teslim törenleri askerin sivillere had bildirdiği, rejime ayar çektiği kürsüler olurdu” şeklinde bir tespit yaptı. Askeri vesayetin medya ayağı da bu anları manşetlere taşırken, buna itiraz edenlerin bedel ödeyeceğini vurguladı. Harp Okulları’nın mezuniyet törenlerinde dönem birincilerinin daha teğmen rütbesini takmadan demokrasiye müdahale ettiğini dile getirdi. Selvi, “O Türkiye’den bu Türkiye’ye gelindi” derken, 18 Ağustos tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslimi sonrası “Haberimiz oldu mu? Rejim krizi yaşandı mı, asker sivile namlunun ucunu gösterdi mi?” sorularını gündeme getirdi.

YENİ DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ

Selvi, “Normal demokrasilerde ne yaşanıyorsa o süreç işledi” diyerek, Türkiye’nin yaşadığı değişimin diğer ülkelerdeki demokratik süreçlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. MGK toplantılarının artık askerin sivillere hesap sorduğu toplantılar değil, bölgesel ve küresel sorunların ele alındığı güvenlik toplantılarına dönüştüğünü belirtti. YAŞ toplantılarında atamaların yapıldığını ve generallerin belirlendiğini aktararak, “Başbakanların, ‘Beni tehdit mi ediyorsunuz’ dediği günler artık geride kaldı” şeklinde ifade etti.

Selvi, bu durumun Türkiye’nin normalleşmesi ve askeri vesayetin tasfiye olması anlamına geldiğini vurgularken, bunun mimarının MGK toplantısında komutana “Kes ulan” diyerek had bildiren Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.