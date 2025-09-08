Selvi, Kılıçdaroğlu Ve Tekin’e Tepki: “Mahkeme Kapılarından Koltuk Dilenilmez!”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDE SİYASİ GERİLİM SÜRÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle beraber Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atandı. Bu gelişmeler sonrasında siyasi gerilim devam ediyor. 15 Eylül’de çıkması beklenen “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti başkanlığına dönüş ihtimali tartışma konusu oluyor.

HUKUKSAL MÜDAHALELERİN ANLAMINA DEĞİNDİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selvi, köşe yazısında “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” diyerek durumu eleştirdi. Siyasette tutarlılık ve vefa gibi kavramların önemine vurgu yaptı.

İKTİDAR ARAYIŞINA ELEŞTİRİ

Selvi, CHP’de yaşanan yolsuzluk ve yönetim krizlerinin de meşru mücadele alanları olduğunu belirtti. Ancak, “Mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” ifadesiyle Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrını sorguladı. CHP içindeki çatışmaların mahkemeye taşınmasını partisinin zarar görmesine yol açtığını savundu.

SİYASİ TUTARLILIK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yazısının sonunda Selvi, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” diyerek, partinin iç hesaplaşmalarının mahkemelerde sürdürülmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.