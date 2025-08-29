Selvi: Komisyon Görevini Aşarsa, Dağılır

KOMİSYONUN GÖREV SINIRLARI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ağustos tarihli yazısında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun sorumlulukları hakkında önemli noktalar belirtiyor. Selvi, bu komisyonun yalnızca PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreci için hukuki düzenlemeleri hazırlamakla yükümlü olduğunu vurguluyor. Ayrıca, CHP’nin bu komisyonu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının durumu için bir zemin olarak kullanma çabası içinde olabileceğini, DEM Parti’nin ise Kürt sorununun çözümünü gündeme getirmek isteyebileceğini dile getirerek “Ama bunlar bu komisyonun görevi değil” diyor.

HUKUKİ DÜZENLEMELER VE GÜNDEM MADDELERİ

Selvi, komisyon amacının ötesinde görevler üstlenmeye kalkıştığında hukuki düzenlemeleri gerçekleştiremeyeceğini ve bunun komisyonu işlevsiz hale getirebileceğini belirtiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın geniş kapsamlı gündem önerilerini eleştirerek, bu tür girişimlerin komisyonun temel amacını dağıtabileceği görüşünde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” ifadesini hatırlatan Selvi, sürecin titizlikle yürütülmesinin önemini vurguluyor.

MECLİS BAŞKANININ AÇIKLAMASI

Selvi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyonun ilk toplantısında görev alanını net bir şekilde ortaya koyduğunu aktarıyor. Kurtulmuş, komisyondaki görevlerin PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreci için hukuki zemin oluşturmakla sınırlı olduğunu ifade ediyor ve komisyonun Kürt sorununu çözme ya da Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde çalışmalar yapma gibi bir amacının bulunmadığını belirtiyor. Ayrıca Selvi, komisyonun dağılmasının olumsuz etkileri üzerinde durarak, “Eğer bu komisyon amacının ötesinde işler yapmaya soyunursa, yapması gereken hukuki düzenlemeleri de yapamaz. Böylece işlevsiz kalır, dağılır gider” şeklinde bir uyarıda bulunuyor.

GÖREV TANIMI VE GEÇMİŞ TECRÜBELER

Selvi, komisyonda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın gündeme taşıdığı konuların çok yönlü olduğuna dikkat çekerek, “Bu komisyonun önündeki en büyük handikap, görev tanımının dışına çıkmak olur” diyor. Geçmişte yaşanan deneyimlerin bu durumu doğruladığını ifade eden Selvi, komisyonda bir dağılma olasılığının değerlendirilmesinin gerektiğini düşünmekte. Hüseyin Yayman’ın, komisyonda yer alarak bu sürecin önemine ilişkin yaptığı uyarılar, bu görevlerin ayrı komisyonlar tarafından ele alınabileceğini ve “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” ifadesi oldukça dikkat çekiyor.