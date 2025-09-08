Selvi: “Mahkeme Kapılarında Koltuk Dilenmez!”

SİYASİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanmasının ardından yaşanan siyasi gerilim sürüyor. 15 Eylül’de çıkması beklenen “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme olasılığı üzerinde tartışmalar devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya dair kaleme aldığı yazısında şu sözlere yer verdi: “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” Selvi, siyasette tutarlılık ve vefa kavramlarının önemine dikkat çekiyor.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI ELEŞTİRİLİYOR

Selvi, CHP’deki yolsuzluk ve yönetim krizlerinin meşru mücadele alanları olduğunu belirtse de, mahkeme kararları üzerinden parti yönetimine talip olunmasını eleştiriyor. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” diyerek Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tavrına sorguladı.

PARTİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜ GÖRÜLÜYOR

Yazısının sonunda, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” diyen Selvi, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye zarar verdiğini savunuyor.