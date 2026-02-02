Semih Kılıçsoy İtalya’da Göz Doldurdu: Üstün Performansıyla Manşetlerde

semih-kilicsoy-italya-da-goz-doldurdu-ustun-performansiyla-mansetlerde

Cagliari, İtalya Serie A’nın 23. haftasında sahasında Verona’ya karşı 4-0’lık net bir galibiyet elde etti. Bu zaferde milli futbolcu Semih Kılıçsoy, attığı golle takımına katkı sağlayarak İtalyan medyasında da geniş yankı buldu. Cagliari, karşılaşmanın 36. dakikasında Luca Mazzitelli’nin golü ile öne geçti ve ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı.

SON DÖNEMDEKİ OYUNUYLA İTALYANLARI HAYRAN BIRAKTI

Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının büyük kısmında skor avantajını koruyan Cagliari, 84. dakikada Ibrahim Sulemana’nın attığı golle farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın sonucunu ise 90+1. dakikada Riyad Idrissi belirleyerek Cagliari’nin 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrılmasını sağladı.

İNCİ GİBİ, MUHTEŞEM, İNANILMAZ

Semih Kılıçsoy’un kaydettiği gol, İtalya’da geniş çapta bir haber konusu oldu. La Gazzetta dello Sport, Semih’in golünü “İnci gibi”, “Muhteşem” ve “İnanılmaz” ifadeleriyle nitelendirdi. Gazete, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane’ın, “O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip” sözlerine de yer verdi.

BU GOLÜ İPTAL ETMEK SUÇ OLURDU

Corriere dello Sport, Semih’in bisiklet vuruşu ile attığı golün VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldığını vurgulayarak, “Bu golü iptal etmek suç olurdu” değerlendirmesini yaptı.

TÜRK MÜCEVHERİ

Tutto Sport ise, Semih’i “Türk mücevheri” ifadesiyle manşete taşırken, “Semih Kılıçsoy, ilk yarının uzatma dakikalarında (48’) maçı noktalıyor. Türk mücevherinin attığı gol nefes kesici!” şeklinde haberi verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Semih Kılıçsoy İtalya’da Fırtına Gibi Esti

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un etkileyici rövaşata golüyle Verona'yı 4-0 yendi. Genç futbolcunun golü, İtalyan medyasında büyük ilgi gördü.
Gündem

Şeref Yazıcı’nın Mal Varlığına El Konuldu

Yasa dışı bahis soruşturmasında haksız kazanç elde eden Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konulduğu bildirildi.
Gündem

Bireysel Kredi Kartı Yapılandırmasında Yeni Düzenlemeler Geldi

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma süreci başladı. Bankalar, yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 aya kadar vade sunacak.
Gündem

Bahar Candan İntihar Girişiminde Bulundu

İlaçla intihar girişiminde bulunan Bahar Candan, hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Candan, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Gündem

Osmaniye Merkezli DEAŞ Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Üç ilde DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.