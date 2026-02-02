Semih Kılıçsoy İtalya’da Göz Doldurdu: Üstün Performansıyla Manşetlerde

Cagliari, İtalya Serie A’nın 23. haftasında sahasında Verona’ya karşı 4-0’lık net bir galibiyet elde etti. Bu zaferde milli futbolcu Semih Kılıçsoy, attığı golle takımına katkı sağlayarak İtalyan medyasında da geniş yankı buldu. Cagliari, karşılaşmanın 36. dakikasında Luca Mazzitelli’nin golü ile öne geçti ve ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı.

SON DÖNEMDEKİ OYUNUYLA İTALYANLARI HAYRAN BIRAKTI

Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. İkinci yarının büyük kısmında skor avantajını koruyan Cagliari, 84. dakikada Ibrahim Sulemana’nın attığı golle farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın sonucunu ise 90+1. dakikada Riyad Idrissi belirleyerek Cagliari’nin 4-0’lık galibiyetle sahadan ayrılmasını sağladı.

İNCİ GİBİ, MUHTEŞEM, İNANILMAZ

Semih Kılıçsoy’un kaydettiği gol, İtalya’da geniş çapta bir haber konusu oldu. La Gazzetta dello Sport, Semih’in golünü “İnci gibi”, “Muhteşem” ve “İnanılmaz” ifadeleriyle nitelendirdi. Gazete, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane’ın, “O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip” sözlerine de yer verdi.

BU GOLÜ İPTAL ETMEK SUÇ OLURDU

Corriere dello Sport, Semih’in bisiklet vuruşu ile attığı golün VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldığını vurgulayarak, “Bu golü iptal etmek suç olurdu” değerlendirmesini yaptı.

TÜRK MÜCEVHERİ

Tutto Sport ise, Semih’i “Türk mücevheri” ifadesiyle manşete taşırken, “Semih Kılıçsoy, ilk yarının uzatma dakikalarında (48’) maçı noktalıyor. Türk mücevherinin attığı gol nefes kesici!” şeklinde haberi verdi.