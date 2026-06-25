Senato, bir gün önce İran’la çatışmadan ABD askeri güçlerini çekmeyi hedefleyen bir kararı kabul etmesinin ardından, Başkan Donald Trump’ın savaş yönetimine yönelik bu azarını geri adım atarak benzer bir savaş yetkisi önergesini ilerletme girişimini reddetti. Çarşamba günü geç saatlerde yapılan oylama, Trump’ın İran savaş yetkisi kararına Salı günü destek veren Cumhuriyetçi senatörlere ve oylamayı kaçıran Cumhuriyetçilere duyduğu öfkenin ardından geldi. Başkan, Kongre’nin İran’la müzakere masasındaki konumunu zayıflattığını savundu. Daha önce İran konusunda başkanın savaş yetkilerini kısıtlama yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi Senatörler Rand Paul ve Bill Cassidy oylarını değiştirdi; Paul çekimser kalırken, Cassidy önergeyi ilerletmeye karşı oy kullandı. Cumhuriyetçi Senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski yine lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör John Fetterman yine ret verdi. Nihai oylama 47-50-1 olarak sonuçlandı. Trump, Truth Social hesabında oylamayı memnuniyetle karşılayarak Paul ve Cassidy’nin tavrına dikkat çekti ve “Bu oylama İran’a gözdağı veriyor!” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER ARASINDA İRAN GERGİNLİĞİ

Çarşamba günü Trump’ın katıldığı gergin bir Senato Cumhuriyetçi öğle yemeğinde Cassidy, İran konusunda başkanla karşı karşıya geldi. Cassidy, Kongre ve Amerikan halkına çatışmayla ilgili daha fazla bilgi verilene kadar savaş yetkisi düzenlemelerine destek vermeye devam edeceğini söyledi. Toplantı sonrası gazetecilere konuşan Cassidy, “Ayağa kalktım ve dedim ki, ‘Amerikan halkına neler olduğunu anlatmadınız. Dört hafta sürecek sanılıyordu, dört aydır sürüyor. Orijinal hedeflerimize ulaşılamadı ve ne olup bittiğini bilmek istiyorum” dedi. Ancak Cassidy, Başkan Yardımcısı JD Vance ve özel elçi Steve Witkoff’tan İran konusunda “kapsamlı bir brifing” aldığını açıkladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Yardımcısı Vance ve Özel Elçi Witkoff’a bu öğleden sonra İran konusunda verdikleri kapsamlı brifing için teşekkür ederim. Endişelerimin birçoğunu ele almak üzere Beyaz Saray’dan gelen hızlı daveti takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı. Kentucky’li Cumhuriyetçi Paul ise X’te yaptığı açıklamada, savaşla ilgili görüşünün değişmediğini ancak Trump’ın kendisinden “müzakere pozisyonuna saygı göstermesini istediğini” belirtti. Paul, “Savaş ve yürütme yetkisi üzerine tartışmalardaki görüşüm değişmedi ve bu yönde birkaç kez oy kullandım. Ancak düşmanlıklar sona ermiş gibi göründüğü ve Başkan benden müzakere pozisyonuna saygı göstermemi istediği için bunu yapacağım. Çekimser oyum, Başkana kalıcı bir barışı müzakere etmesi için daha fazla alan ve manevra kabiliyeti sağlamanın bir yolu” dedi.

TRUMP’IN ELEŞTİRİLERİ VE SENATO’DAKİ SAVAŞ YETKİSİ MÜCADELESİ

Kongre’deki toplantı sırasında Trump, Salı günkü oylamayı kaçıran Cumhuriyetçi Senatörler Dave McCormick ve Mitch McConnell’ı da eleştirdi. Ancak McConnell’ın halen hastanede olduğu, McCormick’in ise oylama sırasında başkanla birlikte Pennsylvania’daki bir etkinliğe giden Air Force One’da bulunduğu belirtildi. Çarşamba günkü oylama, Senato’nun yılbaşından bu yana İran savaş yetkisiyle ilgili olarak oyladığı 11’inci önerge oldu. Bu karar geçen ay komisyondan genel kurul oylamasıyla çıkarılmıştı, yine Cumhuriyetçilerin eksik olduğu bir durumda. Ancak Demokratlar, gerekli desteğe sahip olduklarından emin olmak için takip oylamasını bekletmek istemişti. Cumhuriyetçiler Çarşamba gecesi önergeyi gündeme getirerek önlemi geçersiz kılmayı umdu. Trump, İran savaş yetkisi kararlarını destekleyen Cumhuriyetçilere sert tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi’nin bu ay başında 215’e 208 oyla bir eşzamanlı kararı kabul etmesinin ardından, dört Cumhuriyetçi milletvekilinin Demokratlarla oy kullanması üzerine Trump onları “GÖSTERİŞÇİ” olarak nitelendirdi ve Truth Social’da “vatanseverlik dışı” hareket ettiklerini söyledi. Senato’nun da Salı günü 50-48 oyla eşzamanlı kararı kabul etmesi üzerine Trump, lehte oy kullanan dört Cumhuriyetçi senatörü “ezik” olarak adlandırdı ve “Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı” dedi. Virginia’lı Demokrat Senatör Tim Kaine, ABD’nin İran’la ön anlaşmaya varmasının ardından bile savaş yetkisi kararının gerekli olduğunu savundu. Kaine geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence oylamayı yapmak için iyi bir zaman, ‘Hey, eğer gerçekten bir istikrar dönemine giriyorsak, Kongre bu karara dahil olmadan her şeyin yeniden başlamasına izin vermeyelim’ demek” ifadelerini kullandı.