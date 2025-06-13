Senatör Alex Padilla, Zorla Çıkarıldı

GÖÇMENLİK BAKANI BASIN TOPLANTISINDA OLAYLAR GELİŞİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in, Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonları hakkında düzenlediği basın toplantısında, soru sormak isteyen California’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla salon dışına çıkarıldı. Noem, ICE karşıtı protestolarla dikkat çeken şehirdeki operasyonlar hakkında açıklamalar yaparken, Padilla’nın soru sorma girişimi engellendi.

SENATÖR PADILLA ZORLA DIŞARI ATILIYOR

Senatör Alex Padilla, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” diyerek Bakan Noem’e seslendi. Ancak, en az üç güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Padilla’nın görevlilere, “Elinizi üzerimden çekin.” diye bağırdığı, ellerini yukarı kaldırmasına rağmen arkasından itilerek dışarı çıkarıldığı görülüyor.

Padilla’nın daha sonrasında FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlar sosyal medya platformlarında yayımlandı. Bu olay, geniş bir yankı uyandırdı.