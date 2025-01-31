Senatör Menendez Mahkemede Ağladı İddiası

AĞLADIĞI DURUŞMA VE SUÇLAMALAR

Rüşvet, elektronik dolandırıcılık, yabancı ajan olarak hareket etmek ve adaleti engellemek gibi 16 suçtan 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Menendez’in mahkeme sırasında ağladığı öğrenildi.

TRUMP’TAN AF BEKLENTİSİ

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, duruşma sırasında Menendez’in avukatı Adam Fee, müvekkilinin itibarının zedelendiğini belirterek, “Uzun yıllar yaptığı devlet hizmetine rağmen ‘Altın Külçe Bob’ olarak anılıyor” ifadesini kullandı ve bununla birlikte daha hafif bir ceza talep etti. Menendez’in duruşma esnasında hem ağladığı hem de “merhamet” dilediği iddia edildi. Tutuklanmamış olan Menendez, 6 Haziran’a kadar federal hapishaneye teslim olunması için süresi verildi. Duruşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda davanın “siyasi bir cadı avı” olduğunu ifade etti.

BAŞKAN TRUMP İLE İLİŞKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Menendez için af çıkarmak yönünde lobi yaptığı öne sürüldü. Menendez bu süreçle ilgili olarak, “Başkan Trump haklıydı. Bu süreç politik ve özünde yozlaşmış. Umarım Başkan Trump bu pisliği temizler ve sisteme bütünlüğünü geri kazandırır” şeklinde konuştu. Soruşturma kapsamındaki aramalarda Menendez’in evinde 100 bin dolardan fazla külçe altın bulunmuştu. Ayrıca, Menendez’in Trump’ın ilk döneminde görevden azledilmesi yönünde oy kullandığı belirtiliyor.