Dünya

Senatör Padilla, Olayda Ters Kelepçelendi

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Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Los Angeles’taki protestolarla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında meydana geldi. Soru sormak isteyen Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın konuşmasına izin verilmedi ve güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı. Senatörü yere yatıran ve yeleklerindeki FBI ibaresiyle dikkat çeken güvenlik görevlileri, “Ellerinizi üzerimden çekin” diyen Padilla’ya “ters kelepçe” taktı.

PADILLA SERBEST BIRAKILDI

Senatör Padilla’nın olayın ardından kısa bir süre içinde serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile görüştüğü öğrenildi. Yaşanan bu durum hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden büyük tepki aldı. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, Senato’daki konuşmasında “Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı” ifadesini kullandı ve olayla ilgili izahat talep etti.

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