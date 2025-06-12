Dünya

Senatör Padilla, Ters Kelepçe ile Gözaltına Alındı

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TOPLANTIYA ZORLA GİREN MÜDAHALE

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile ilgili gazete toplantısı düzenledi. Etkinlik sırasında, ICE operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar gündeme gelirken, soru sormak isteyen California’nın Demokrat Senatörü Alex Padilla zorla salondan çıkarıldı. Noem, toplantısı esnasında Padilla’nın soru sormasına izin vermedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Senatör Padilla’nın, “Ben senatörüm ve Bakan’a bir sorum var” diyerek konuşmasına devam etmeye çalıştığı sırada, en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından dışarı çıkarıldığı görüntüler sosyal medya üzerinde yayımlandı. Bu sırada Padilla’nın “Elinizi üzerimden çekin” diyerek bağırdığı ve ellerini kaldırmasına rağmen zorla itilerek uzaklaştırıldığı anlar dikkat çekti.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

Daha sonra Senatör Padilla’nın FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anların görüntüleri yine sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu olay, önceki günlerde Los Angeles’taki ICE operasyonlarına karşı toplanan protestolar ve Bakan Noem’in politikalarına dair artan tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

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