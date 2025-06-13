Senatör Padilla’ya Ters Kelepçe Takıldı!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Olay, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Los Angeles’ta düzenlediği protestolarla ilgili basın toplantısı esnasında meydana geldi. Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın soru sorma talebine yanıt verilmedi. Amerikalı senatör, güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı. Senatörü yere yatıran ve üzerlerinde FBI logosu bulunan güvenlik görevlileri, “Ellerinizi üzerimden çekin” diyen Padilla’ya “ters kelepçe” taktı.

SENATÖR PADILLA’NIN SERBEST BIRAKILMASI

Senatör Padilla’nın kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı ve Kristi Noem ile görüştüğü öğrenildi. Olay, hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından geniş tepki toplamış durumda. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, yaptığı konuşmada “Bir ABD Senatörünün tartaklanması mide bulandırıcı” ifadelerini kullandı ve olayla ilgili izahat istedi.